نجران 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى خباش العام بنجران، خدماتها لــ 12238 مستفيدًا، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.وأوضحت "صحة نجران"، أن عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في المستشفى بلغ 10274 مستفيدًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 1964 مراجعًا، كما تم خلال نفس الفترة إجراء 30 عملية جراحية، وبلغ عدد المنومين 158 مريضًا، لافتةً أنه تم إجراء 6308 فحوصات مخبرية، و 3814 فحصًا إشعاعيًا، وصرف 11003 وصفات طبية.// انتهى //13:24ت م0062