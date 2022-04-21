أبوظبي 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقّع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، لوضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس) للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.ويعزز الترابط التوافقي بين نظامي "بُنى" و"بابس" من قدرتهما على توحيد جهودهما لتشكيل منفذ رئيس لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والأفريقية.ويتيح الترابط التوافقي بين النظامين للمؤسسات المشاركة لدى كلا الطرفين القدرة على تنفيذ المدفوعات البينية بالعُملات العربية والدولية، بسرعة وبطريقة آمنة وتكلفة مناسبة.ويتوافق التعاون الإستراتيجي مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، مع جهود منصة "بُنى" لممارسة دور محوري في دعم نمو التبادل التجاري وتقوية الروابط الاستثمارية بين المنطقة العربية والأسواق الأفريقية. ويؤشر هذا التعاون إلى الفرص الواعدة التي بإمكان كل من "بُنى" و"بابس" اقتناصها، في ظل ما يتمتعان به من إمكانات لقيادة نمو التبادل التجاري ودفع عجلة الاستثمارات بين العالم العربي والقارة الأفريقية.وتشكّل منصة "بُنى" نظامًا متكاملًا ومتخصصًا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.// انتهى //13:44ت م0063