نجران 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير النصف السنوي لأعمال وإنجازات حرس الحدود بالمنطقة والقطاعات التابعة له.وأكد سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي آل شواف الشهراني، فخر واعتزاز الجميع بالأعمال البطولية التي يقوم بها رجال حرس الحدود، وزملاؤهم من القوات العسكرية المشاركة على الحد الجنوبي للذود عن حدود هذه البلاد الطاهرة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن وطمأنينة المواطن.// انتهى //14:23ت م0071