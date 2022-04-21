الكويت 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 9ر5 نقاط، ما نسبته 07ر0 في المئة ، ليصل عند مستوى 20ر8267 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 7ر224 مليون سهم ، بقيمة 14ر60 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11921 صفقة.وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 16ر0 في المئة، ما يعادل 50ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 89ر6416 نقطة، جرى خلالها تداول 2ر139 مليون سهم في 5603 صفقات بقيمة 5ر17 مليون دينار.وهبط مؤشر السوق الأول بمقدار 19ر4 نقاط ليبلغ مستوى 13ر9167 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة عبر تداول 5ر85 مليون سهم في 6318 صفقة بقيمة 6ر42 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 09ر0 في المئة ، ما يعادل 90ر5 نقاط، ليصل إلى مستوى 32ر6716 نقطة، بتداول 9ر124 مليون سهم بقيمة 6ر15 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4058 صفقة نقدية.// انتهى //14:23ت م0072