الأحساء 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسدشنت هيئة التراث في الأحساء أمس الأول بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث فعالية "بيت الحرفيين"، في المدرسة الأميرية في الهفوف، التي تتضمن عدداً من البرامج التدريبية والأنشطة الحرفية اليدوية وورش عمل متخصصة في حياكة البشوت والطرق على النحاس والصناعات الجبسية .ويهدف إطلاق برامج "بيت الحرفيين" إلى المحافظة على الثروة الثقافية وإدارتها بفعالية وإبراز جمال الحرف اليدوية السعودية العريقة والأصيلة، والعمل على تطوير قدرات الحرفيين السعوديين، ونشر التصاميم المبتكرة للحرف السعودية والحفاظ عليها من الاندثار .بدوره أكد عضو جمعية الآثار والتراث بالشرقية سعيد الرمضان أهمية توظيف المواقع التاريخية لتكون بيتاً للحرفيين في مختلف مدن ومحافظات المملكة والحفاظ على هوية المواقع التاريخية، مشيراً إلى أن إطلاق "بيت الحرفيين" يسهم في المحافظة على أكثر من 40 حرفة يدوية في الأحساء أبرزها حرفة صناعة الدلة الحساوية وصناعة الخناجر وصناعة المداد "الحصير" بسعف النخيل .// انتهى //14:57ت م0078