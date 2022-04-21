الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأقامت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج أمس حفل سحورها الرمضاني وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق التنفيذيين بمدينة الرياض.وجرى خلال الحفل تقديم عرض موجز عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري ثم كلمة للمدير التنفيذي للجمعية نورة بنت صالح البصري لخصت فيها ما أنجزته الجمعية في الربع الأول لعام 2022م.بعدها وقعت اتفاقية شراكة بين جمعية تيسير وإحدى المجمعات الطبية الخاصة بهدف تقديم رعاية طبية مع بطاقات خصومات لمستفيدي الجمعية.وشهد الحفل إطلاق مسابقة تيسير الرمضانية عبر حساب الجمعية على منصة تويتر وتستمر مدة 10 أيام.// انتهى //14:58ت م0079