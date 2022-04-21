الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقّعت الهيئة العامة للأوقاف وجمعية أسر التوحد, مذكرة تفاهم تهدف إلى جمع الجهود لتأسيس صندوق وقفي استثماري لجمعيات أسر التوحد للعمل على استدامة تمويل المشاريع الخاصة بالتوحد والإسهام بشكل كبير في سد الفجوات وتحسين جودة الحياة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم من خلال مشاريع خدمية نوعية ذات جودة عالية وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.ومثّل جمعية أسر التوحد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية ، بينما مثّل الهيئة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.وتهدف المذكرة إلى إنشاء صندوق وقفي استثماري بأصول تبلغ 50 مليون ريال، تتركز عوائده بشكل أساسي على خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في مراكز الإيواء، والغرف الحسية بالحرمين الشريفين، والبرامج التعليمية والتأهيلية، ولإنشاء العيادات الطبية المتخصصة وغيرها من المشاريع الأخرى.وتعدّ الصناديق الوقفية الاستثمارية إحدى المبادرات التنموية المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف للمساهمة في تلبية الاحتياجات والأولويات المجتمعية، والتي تسعى إلى ضمان الاستدامة المالية للكيانات غير الربحية، مع إتاحة المشاركة المجتمعية في دعم وتحقيق المستهدفات الخاصة بكل صندوق.//انتهى//14:59ت م0080