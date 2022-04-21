نجران 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، قائد قوة نجران اللواء ركن ضاوي بن جابر غزواني، منوهاً سموه بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات المرابطة على الحدود الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.وقدم اللواء الغزواني إيجازاً عن سير العمليات العسكرية، وما حققته القوات المسلحة المرابطة من بطولات على الخطوط الأمامية.// انتهى //15:02ت م0081