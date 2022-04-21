جدة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسشددت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنًا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالاً على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش تستهدف المراكز التجارية الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية، بالإضافة لاستراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.// انتهى //15:03ت م0082