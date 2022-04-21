جدة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسحصلت شركة الخطوط السعودية للتموين، على شهادة "آيزو 22301:2019" لنظم إدارة واستمرارية الأعمال الصادرة من المنظمة العالمية للمعايير “ISO” نتيجة لمطابقة الشركة لمتطلبات المنظمة للحصول على هذه الشهادة واستيفائها جميع اشتراطاتها في المحافظة على الأنشطة الأساسية للشركة خلال الأزمات.وعدّ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، هذا الاعتماد بمثابة إنجاز يُضاف لسجل إنجازات الشركة في تطبيق أعلى المعايير، وبمثابة اعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة من خلال تطبيق المعايير العالمية لضمان استمرارية أعمالها بسلاسة ودون انقطاع لصالح عملائها ومساهميها وموظفيها وأصحاب المصلحة الآخرين، مبيناً أن النظام يتميز بتحديد المخاطر ووضع الإستراتيجيات والخطط والإجراءات الملائمة لإدارتها من خلال تبني منهج وقائي واستباقي للحد من تأثير الحوادث والأزمات لأدنى مستوى، كما يسهم في تقليل فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض للأزمات والكوارث وفقاً لخطط وإجراءات واضحة ومتفق عليها.// انتهى //15:06ت م0083