حجة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1,488 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 344 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 60 مراجعًا، وعيادة الباطنية 251 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 67 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 740 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 27 فردًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 371 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //16:00ت م0101