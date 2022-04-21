نجران 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأسهم فريق طبي في قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك خالد بنجران -بفضل الله- في إنهاء معاناة مريض من آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن مصحوب بالغثيان والاستفراغ.وأوضحت صحة نجران أنه تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة التشخيصية للمريض وجود انسداد في القنوات المرارية مع عدم وجود أي حصوات في المرارة، حيث تقرّر إجراء عملية منظار القنوات المرارية لاستخراج الحصوة من القناة إلا أنه نظرًا لكبر حجم الحصوة كانت هناك صعوبة لإستخراجها بالطرق التقليدية (البالون والشبكة)، حيث نجح -بحمد الله- الكادر الطبي في تفتيت الحصوة في القناة المرارية بواسطة الليزر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض في أقسام التنويم لمدة يوم، بعدها غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.يذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمستشفى الملك خالد من خارج المنطقة بلغ 142 مريضا خلال عام 2021م.// انتهى //16:03ت م0102