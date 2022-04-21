الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين للدورة الثامنة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة للدورة الثامنة المهندس حسن الدين أن مدة الترشح لعضوية مجلس الإدارة تنطلق اليوم 20 / 9 / 1443هـ الموافق 21 / 4 / 2022م، حتى يوم الخميس 27 / 9 / 1443هـ الموافق 28 / 4 / 2022م في الـ 10 صباحًا، مشيرًا إلى أن جميع مراحل عملية هذه الانتخابات ستكون إلكترونية بالكامل.وحددت لجنة الإشراف -التي أقرها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل- الشروط والضوابط الواجب توفرها لدى المرشح، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين حيث تضمنت: التقديم بطلب الترشح لدى لجنة الإشراف إلكترونيًا، وأن يكون المرشح عضويته أساسية وسارية المفعول قبل الإعلان عن قبول طلبات الترشح، وألا يكون من منسوبي هيئة المهندسين، وأن يكون حاصلًا على درجة مهندس محترف من الهيئة على الأقل، وألا يكون أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين أو جزءًا منها دون انقطاع لمدة كاملة، وأن يُقدّم التزامًا ببذل جزءٍ من وقته للوفاء بمسؤوليات ومتطلبات عضويته تجاه مجلس الإدارة، وأن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية للمترشح.وأضاف أن نظام مجلس إدارة هيئة المهندسين الجديد يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من أجل رفع كفاءة الممكّنات الهندسية والقطاع، وزيادة دوره في التنمية بشكلٍ أكثر استدامة، داعيًا جميع الراغبين من المهندسين والمهندسات الذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط أن يتقدموا بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://boardelections.saudieng.sa/.// انتهى //16:05ت م0103