الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي، وعدد من الضباط والأفراد بمكافحة المخدرات.وأشاد سموه بجهودهم في مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المملكة ودورهم الأمني المهم في مواجهتها والتصدي لمروجيها والتعاون مع الجهات المعنية في التوعية والوقاية منها.من جانبه أعرب اللواء العارضي عن شكره لسموه على الدعم والمتابعة المباشرة التي أسهمت -بفضل الله- في تحقيق نجاحات أمنية بالمنطقة.// انتهى //16:09ت م0104