المنامة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,086.41 بانخفاض قدره 8.95 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.59 بارتفاع قدره 0.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و812 ألفًا و727 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 748 ألفًا و358 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.// انتهى //16:11ت م0105