الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقع صندوق التنمية الزراعية اليوم اتفاقية تمويل مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليون ريال، وهو أحد المشاريع المستهدفة في الأمن الغذائي، بحضور نائب مدير الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك، والرئيس التنفيذي لشركة أراسكو ناصر أبانمي.ويهدف التمويل إلى تغطية تكاليف المشروع الذي يشمل 36 حظيرة، في كل واحدة منها 600 قفص، وفي كل قفص 167 طيرا، وما يتضمنه المشروع من معدات ومبانٍ وغرف تعقيم ومستودعات ووسائل نقل ثقيلة وخفيفة وخزانات وجهاز تحميل أقفاص وتكاليف تشغيلية، حيث يقع المشروع غرب حرض، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3.6 ملايين طير في الدورة الواحدة.يذكر أن الصندوق يقدم خدمات ائتمانية للمشاريع المتخصصة يتم منحها كقروض مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، سواء لغرض إقراض المشاريع الجديدة، أو التوسعة وإعادة التأهيل، بهدف الاستثمار الأفضل للموارد الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي، حيث يتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تحدد مدة السداد للمشاريع المتخصصة، بناءً على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.// انتهى //16:18ت م0107