القاهرة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسعقد ممثِّلو وكالات الأمم المتحدة والمراكز البحثية العربية ومنظمات المجتمع المدني اليوم اجتماع المائدة المستديرة المعنية بالسياسات، التي استضافته جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الفيديو كونفرانس.وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في كلمته: إن النهوض بأهداف التنمية المستدامة لأجندة عام 2030 يتطلب جهوداً منسقة وتآزراً وثيقاً بين المؤسسات، والجهات الفاعلة المحلية والوطنية لتعزيز التماسك من خلال الترابط الثلاثي "العمل الإنساني والتنمية والسلام"، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات القوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي سيسهم في دعم الدول الأعضاء في تعزيز السلام وتعزيز المؤسسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.وناقش الاجتماع التحديات المتزايدة التي تواجهها جهود منع نشوب النزاعات وبناء السلام في المنطقة العربية، وسُبُل تعزيز الشراكات في هذا المجال، وكيفية قيام المؤسسات الدولية والإقليمية، والحكومات الوطنية، والجهات الإنمائية الفاعلة،و تنسيق الجهود بشكل أفضل وتحسين سُبُل التعاون للتغلب على الصعوبات، وضمان التنفيذ الناجح للتدخلات الممنهجة لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام.// انتهى //16:27ت م0110