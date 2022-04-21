مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسزودت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب- المسجد الحرام بالأرفف والدواليب الخاصة بكتاب الله -عز وجل- وملئه بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، التي بلغ عددها نحو (40) ألف نسخة خلال شهر رمضان المبارك.وخصصت مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم (٦٤)، وتزويد تلك الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها ( الإنجليزية والأوردية والإندونيسية )، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وُزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.وبيّنت الإدارة العامة للمصاحف أن المصحف الإلكتروني للمكفوفين يسهّل عليهم قراءتهم للقرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، كما تقوم الإدارة بإهداء المصحف الكريم لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد ما تم توزيعه ما يزيد عن 15000 ألف مصحف خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:40ت م0113