الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عزمها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Sandbox) التي تهدف إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة من خلال توضيح وتطوير التنظيمات والممكنات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة التي تمكّن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.وتأتي هذه البيئة انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، وتعزيز الشفافية والمنافسة، وتمكين وصول الخدمات لجميع المستفيدين بشكل سهل وآمن، إضافة إلى الوصول بالقطاع إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي، كما قامت الهيئة بإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات وكذلك البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.وفي ضوء ذلك تدعو الهيئة جميع مقدمي خدمات التقنيات الناشئة الراغبين في مشاركة نماذج العمل أو الحلول أو الخدمات الخاصة بهم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة إبداء الاهتمام عبر التسجيل في موقع الهيئة (www.citc.gov.sa) ،علماً بأنه سيتم استقبال طلبات المشاركة في البيئة التجريبية بتاريخ 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م.// انتهى //16:43ت م0114