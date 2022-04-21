المنامة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساستقبل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص البلدين على ترسيخ السلام الإقليمي والعالمي، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.// انتهى //17:02ت م0118