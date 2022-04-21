الرباط 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى أهمية بلورة أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها المضي قدما بالتنمية البشرية، وإبراز جهود المبتكرين، الذين يسهمون في إثراء العلوم والتكنولوجيا.وشددت المنظمة -في بيان أصدرته بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للإبداع والابتكار في الـ 21 من شهر أبريل من كل سنة- على جعل الابتكار أساسا لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للدول، نظرا لقدرة الابتكار والإبداع والأعمال الحرة على تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وفتح آفاق عديدة أمام الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، وتوفير حلول للقضايا الملحة كالفقر والمجاعة.وأشارت الإيسيسكو إلى أنها أطلقت برنامجا طموحا يهدف إلى تدريب الشباب على إنشاء مشاريع صغيرة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، ورعت مجموعة من الجوائز في مجالات التربية والعلوم والثقافة ودعم ابتكارات الشباب وتوطينها.// انتهى //17:06ت م0119