جدة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسإعداد : ماجد مدنيتصوير: نزار معتوقشهدت جوانب الطرقات الرئيسة والمرافق العامة بمحافظة جدة وجود عربات الطعام المتنقلة "فود ترك" خلال شهر رمضان، التي تتنافس فيما بينها في تقديم المأكولات والمشروبات ذات النكهة الرمضانية، التي تحمل تصميمات لجذب الزبائن الذين يحبّذون الأصناف التي يتم تجهيز غالبيتها في المنزل أو إعدادها مباشرة بناءً على الرغبات والأذواق المختلفة."واس" رصدت هذه المشروعات الصغيرة التي يتخذها أصحابها وسيلة للرزق، وتأمين دخل مالي مستمر لهم، حيث أوضح صاحب إحدى عربات الـ " فود ترك " أحمد الصحفي أنه يحرص على تأمين رغبات الزبائن من خلال إعداد الوجبات التي توجد على السفرة الرمضانية من المأكولات كالقطائف وشربة الحب، والسمبوسة ، حيث يُبدَأ في تجهيزها منذ الساعة الـ2 ظهراً، ويتم عرضها عقب صلاة العصر مباشرة، حيث يُقبل الصائمون على شرائها.وبيّنت البائعة هدى خالد أنها تقدم أطباقاً رمضانية مشهورة كالمكرونة بالبشاميل والدجاج والخضار، إلى جانب السلطات الخفيفة المجهزة خاصة لأصحاب الحمية الغذائية.بدوره قال البائع سرور أمين: إن العمل في هذه المهنة يعدّ تجربة جديدة لكونها فرصة عمل غير تقليدية، وتختلف الوجبات التي تقدم في الـ "فود ترك" في هذا الشهر الكريم عن بقية أشهر السنة ، بما يتناسب مع المأكولات التي يشتهر بها رمضان ، فكثير من العربات تقدم الكبدة والفول بدلاً من الوجبات السريعة التي كانت تقدمها بقية الأشهر الأخرى.// انتهى //17:07ت م0120