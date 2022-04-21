الخليل 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية وأمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا جنوب الخليل أثناء وجودهما قرب مستوطنة "معالي أدوميم"، فيما اعتقلت المواطن فراس كايد سعيد دعنا أثناء وجوده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة، والطالب يزن عيد أبو أرميلة من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية.// انتهى //17:14ت م0123