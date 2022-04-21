عمّان 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساستقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من قبل الجامعة العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة.وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها لوقف التصعيد في القدس، مشددا على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.وثمن مواقف قادة الدول العربية في التأكيد على ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، لافتا النظر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد.من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة وممثلوهم عن تقديرهم للدور المحوري للأردن -بقياده العاهل الأردني- في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها.وتضم اللجنة -التي ترأسُها الأردن- المملكة العربية السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ومصر، والمغرب.// انتهى //17:30ت م0126