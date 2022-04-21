الرياض 20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربي العاصمة الأفغانية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //17:42ت م0129