عمّان 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسكشف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التي عقدت اجتماعها الطارئ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، تبنت بيانا شاملا من 16 بنداً تعالج الموقف العربي والإسلامي بالنسبة للقدس والقضية الفلسطينية.وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، أن الاجتماع رسالة لإحاطة المجتمع الدولي بالاحتجاج العربي على ما يحدث في القدس المحتلة، كما جرى تناول القضية الفلسطينية بشكل عام.وأضاف أن الدول العربية ستعطي اجتماع اللجنة أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة، معبرا في نفس الوقت عن عميق الشكر للأردن على هذه المبادرة الكريمة في طلب عقد اللجنة وبهذه السرعة.وبين أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستقوم بتوزيع البيان وإعطاء هذا الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة وفي الإطار الدولي بصفة عامة وسوف نحيط العضوية الكاملة للجامعة العربية، لأن هذه اللجنة مشكلة من مجموعة صغيرة من الدول العربية، ولكن هناك بقية العضوية للأمانة العامة.من جهته، لفت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى إن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أكد أنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس أو تغيير هويتها.وأضاف، أن الاجتماع الطارئ بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وفي القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف.وقال الوزير الأردني: أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع وتشكل اعتداء على المسجد والمصلين".وأوضح الصفدي أن الأيام العشر المقبلة حساسة، ونأمل عدم إدخال غير المسلمين إلى المسجد الأقصى الآن كخطوة على الطريق الصحيح باتجاه احترام الوضع التاريخي والقانوني في كل أيام السنة، حتى نحول دون مواجهة تفجر الأوضاع في كل رمضان وفي كل وقت.بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك الحق الفلسطيني في العبادة، كما تنتهك الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، خاصة أنها تسعى إلى فرض وقائع جديدة في الحرم القدسي، وتريد تقسيمه زمانيا ومكانيا.وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تنحصر في القدس بل تمتد لعموم الأراضي الفلسطينية، مطالبا بضرورة العمل للضغط على المجتمع الدولي حتى تحترم الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.// انتهى //17:55ت م0131