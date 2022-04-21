الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساجتمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة، مع الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي عبدالسلام بن صالح الراجحي، لمتابعة ومناقشة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وإدارة الأوقاف، التي تهدف لتعميق الشراكة مع القطاع غير الربحي لدعم برامج ومشاريع الوزارة لتحقيق رسالتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تفعيل هذه القطاعات غير الربحية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل الخاصة بالبدء في تدشين بنود الاتفاقية والأهداف المتوقع تحقيقها والمشاريع والبرامج التي يتم البدء بالعمل بها، وبرامج الوزارة في الخارج ومتابعة عمل وتسيير البنود الخاصة بها، واقتراح الطرق المناسبة لتنفيذ البرامج.يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.// انتهى //18:03ت م0132