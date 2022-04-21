المدينة المنورة ٢٠ رمضان 1443 هـ الموافق ٢١ أبريل 2022 م واسشهدت أمانة منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة إستراتيجية لمشروع تطوير أرض “مشراف” ومشروع تطوير أرض “الغرة” وذلك بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، وعدد من الشركات الوطنية، بحضور معالي أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة شركة المقر المهندس فهد بن محمد البليهشي.وتهدف الاتفاقيات من خلال تطوير أرض المشروعين إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية تتمثل في إنشاء نماذج مبتكرة من المجتمعات العصرية الحديثة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك عبر توفير خيارات سكنية ومراكز تجارية استثمارية مميزة تلبي متطلبات سكان المدينة المنورة وزوارها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع الناتج المحلي، فضلاً عن المساهمة في استحداث فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة من خلال عقد مجموعة واسعة من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.ويتكون مشروع تطوير أرض مشراف، المزمع تنفيذه من قبل شركة الماجدية، على مساحة إجمالية تبلغ 464 ألف متر مربع، بمبيعات تصل إلى 1.024 مليار ريال، في الأرض الواقعة في النطاق بين طريقي الهجرة والملك خالد (الدائري الثالث)، لتشمل 408 وحدة في العمائر السكنية و390 فيلا سكنية في المجمعات، وسوقاً تجارياً ومراكز استثمارية والنادي الاجتماعي والمباني الخدمية والمرافق التعليمية والمساجد والحدائق العامة وشبكة الفراغات العامة وممرات المُشاة.فيما يتكون مشروع تطوير أرض الغرة في مرحلته الأولى، والتي سيتم تنفيذها من قبل سمو العقارية، على مساحة إجمالية تصل إلى 289 ألف متر مربع، بحجم استثمار يتجاوز 816 مليون ريال كمرحلة أولى، في نطاق إستراتيجي يقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليشمل مركزاً للمؤتمرات وقاعات للمناسبات، ومعارضًا تجارية على مساحة 22 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 112 غرفة فندقية تنفيذية ومجمعات إدارية وبنكية ومراكز تجارية استثمارية وقاعات للسينما وساحات ومجمعات للترفيه، ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم والمقاهي والحدائق على مساحة 8 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تهيئة 4500 موقف للسيارات.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقر ماجد الشلهوب، أن الشراكات الإستراتيجية المُبرمة مع الشركات تأتي لتترجم جانباً من الدور التنموي لشركة المقر في تلبية متطلبات السكان وزوار المدينة المنورة، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وإقرار المشاريع التنموية التي تسهم في إنشاء نماذج مبتكرة من التجمعات الحضرية والمراكز التجارية الاستثمارية ذات التصاميم التقنية الذكية والعصرية بما يحقق أسلوب الحياة المتوازن إلى جانب تفعيل دور الشركة في العمل على سد الاحتياجات المتنامية في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.يُذكر أن الشركات الموقعة لاتفاقيات الشراكة تتمتع بخبرات مميزة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري وتتفرد بقدرات على الابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي بعد أن لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى كفاءة الأبنية طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في مجموعة من المشاريع العقارية المماثلة على مستوى المملكة.// انتهى //18:53ت م0136