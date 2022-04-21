الرباط 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.25 %، مسجلا 13.096,87 نقطة.كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26 % ليستقر عند 1.061,61 نقطة، فيما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.04 % مسجلا 984,80 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 109,78 ملايين درهم مغربي، في الوقت الذي تجاوزت فيه رسملة البورصة ما قيمته 682,75 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:21ت م0139