اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
الخميس 1443/9/20 هـ الموافق 2022/04/21 م واس
الرباط 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.25 %، مسجلا 13.096,87 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26 % ليستقر عند 1.061,61 نقطة، فيما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.04 % مسجلا 984,80 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 109,78 ملايين درهم مغربي، في الوقت الذي تجاوزت فيه رسملة البورصة ما قيمته 682,75 مليار درهم مغربي.
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19:21ت م
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