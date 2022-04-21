بريدة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسفازت فكرة مشروع "ناصية" لطالبتي جامعة القصيم رئام السويل من كلية التأهيل الطبي، ونورة النصار من كلية الحاسب، ضمن أفضل 15 فكرة ابتكارية وصلت للنهائيات في تحدي "باص الأفكار"،‬ الذي أقامته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مستوى جامعات المملكة.وتتكون فكرة مشروع "ناصية" على تطبيق مقرون بجهاز متنقل مع المريض لحل مشكلة النسيان وحل المشاكل المترتبة عليه، حيث فاز المشروع بالمركز الأول على مستوى منطقة القصيم خلال جولة باص الأفكار في المنطقة، الذي استضافته الجامعة في أكتوبر الماضي، وتمثلت فكرة المشروع في الدمج ما بين العلاج الطبيعي والتقنية لرفع مخرجات عيادات العلاج الطبيعي بالمملكة، وزيادة كفاءة العلاج ورفع مستوى الرضى لدى المريض.ويعتبر تحدي "باص الأفكار"، الذي شارك في جولاته ما يقارب 43 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات، إحدى مبادرات الشراكات الجامعية الناشئة من أجل نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات، وتفعيل دورها في منظومة ريادة الأعمال وخلق أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، بالإضافة إلى ربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين، وإدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة، وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين، علاوة على تحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل المختلفة.// انتهى //19:23ت م0140