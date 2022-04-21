واشنطن 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا.وناقش الجانبان العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين، إلى جانب بحث ترشح سلوفينيا لمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، مع التأكيد على أهلية سلوفينيا إذا اُنتخِبت للمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين.// انتهى //19:25ت م0142