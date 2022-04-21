الخرطوم 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسنظم برنامج الإطار المتكامل المعزز بوزارة التجارة والتموين السودانية اليوم، ورشة عمل حول قضايا التجارة والتجارة العالمية بمدينة دنقلا 300 كيلومتر شمال الخرطوم.وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها اليوم. ان الورشة تأتي ضمن فعاليات البرنامج، لرفع الوعي للقطاعين العام والخاص، بقضايا التجارة من اجل بناء القدرات المؤسسية لقطاع التجارة.وأشارت إلى أن خبراء ومختصون في التجارة الإقليمية والعالمية قدموا أوراق عمل، عكست الوضع الراهن ورؤى المستقبل، وشملت الإجراءات والسياسات الخاصة بالصادر والوارد والسجل التجارى، وشهدت جلسات المؤتمر، نقاش مستفيض عن قضايا التجارة المختلفة، خرج بالعديد من التوصيات التي تصب في إطار تسهيل اندماج السودان في الاقتصاد العالمي، وزيادة نسبة مساهمته في التجارة العالمية.مما يذكر أن برنامج الإطار المتكامل إلمعزز، هو إحدى برامج العون التي تتبناها منظمة التجارة العالمية، لمساعدة الدول الأقل نموا، على الاندماج في الاقتصاد العالمي.// انتهى //19:25ت م0143