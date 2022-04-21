الرياض 20 رمضان 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس آلان جانو.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:26ت م0144