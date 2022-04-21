الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوافق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الاستراتيجية المستقبلية للهيئة.وكان مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قد عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعه العشرين، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات، التي تسهم في تطوير العمل الإداري والإعلامي المقدم عبر منصات الهيئة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المشاهدين.من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي خلال الاجتماع أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية والاستثمارية للمرحلة القادمة وتطلعات الهيئة المستقبلية.كما قدم الحارثي شكره لمعالي رئيس المجلس وزير الإعلام المكلف على المتابعة المستمرة والدعم الذي تجده الهيئة من القيادة الرشيدة.// انتهى //19:41ت م0146