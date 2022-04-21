إسلام آباد 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم مباحثات هاتفية مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر، تناولت بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وهنأ الشيخ عبدالله بن زايد الوزيرة الباكستانية على توليها منصبها الحالي في الحكومة الباكستانية الجديدة.واتفق الجانبان على مواصلة التفاعل رفيع المستوى، والعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.// انتهى //19:53ت م0149