الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقعت هيئة الأزياء مذكرة تفاهم مع شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركائه، لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة، ودعم المصممين السعوديين.وجرى التوقيع في مقر وزارة الثقافة حيث مثل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك، فيما مثل الشركة أحمد السلطان.وتضمنت أوجه التفاهم العمل على دعم المصممين والمصممات السعوديين في مجال الأزياء بالمملكة، من خلال عرض أعمالهم وقصصهم على منصات تجاريها تديرها الشركة ، والتفاهم حول برامج ومشاريع الاستدامة في قطاع الأزياء، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان، ويشرف على تنفيذها فرق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص في الجهتين.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة و القطاع الخاص ضمن الشراكات النوعية التي تسعى من خلالها إلى دعم مجتمع الأزياء وتطويره، وتضافر الجهود المشتركة لتعود بالفائدة على القطاع والمبدعين المحليين من نواحٍ عدّة، وليكون القطاع مساهماً في النمو الاقتصادي للمملكة.// انتهى //20:20ت م0152