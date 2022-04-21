الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسعقد مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، حيث اطّلع فيه على أعمال البنك وإنجازاته حتى نهاية مارس الماضي 2022.وأشاد معالي رئيس المجلس والأعضاء بالنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، خاصة في الربع الأول من العام الحالي، كما وقف المجلس على استعدادات البنك للمرحلة القادمة وجهوده لتطوير منتجاته وخدماته بصفته الجهة المعنية بتوفير منتجات ائتمانية لتمكين المصدّرين السعوديين،إذْ تسهم في تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتعزِّز مكانة المملكة الاقتصادية في الأسواق الخارجية.كما ثمَّن معالي رئيس المجلس جهود إدارة البنك وتقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز مكانة البنك لدى قطاع المصدّرين المحليين والمستوردين الخارجيين للسلع السعودية، مؤكداً حرص الإدارة العليا للبنك على توفير الدعم المطلوب لجميع القطاعات والإدارات بالقدر الذي يرتقي بخدمات البنك، وذلك انطلاقاً من دوره كمؤسسة مالية تنموية رائدة تعمل على دعم المنتجات السعودية وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج المحلي، ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني.يُذكر أن البنك كشف خلال نشرة أداء الربع الأول للعام الحالي عن قيمة طلبات تمويل معتمدة بأكثر من 2.5 مليار ريال سعودي، كما اعتمد طلبات تأمين بأكثر من 3 مليارات ريال سعودي، توفر غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، ويعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية.كما وقَّع البنك خلال نفس الفترة 5 مذكرات تفاهم، ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، تدعم حركة التصدير السعودية، وتزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير، لكسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //20:51ت م0157