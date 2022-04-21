المدينة المنورة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقام وفد من وزارة التعليم بزيارة لمنطقة المدينة المنورة بهدف الوقوف على جهود كشافة وزارة التعليم والخدمات المقدمة لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف في شهر ‫رمضان المبارك ومتابعة خطط وعمليات إدارة نشاط الطالبات.وشمل برنامج الزيارة جولة مسائية ميدانية للفريق الكشفي في ساحات المسجد النبوي وزيارة معرض شؤون الحرمين ، حيث رافق وفد التعليم خلالها مساعدة المديرالعام ‫لتعليم المدينة المنورة للشؤون التعليمية مريم عقيل الجهني.وفي ختام الزيارة أعربت مستشارة وكيل الوزارة للتعليم العام ومساعدة مدير الإدارة العامة للنشاط الطلابي الدكتورة إيمان سالم الفريدي عن شكرها لإدارة تعليم المدينة المنورة وجميع منسوبات إدارة النشاط على الجهود المبذولة في أعمال الخدمة الكشفية بالتنسيق والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والمجتمعية التي تعكس قيمنا الإسلامية والوطنية، وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- .// انتهى //20:53ت م0158