مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم عن تقديم (١٣) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال عشرين يوماً.وأوضحت الرئاسة أنه جرى تأمين (13) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام وذلك عبر توفير (5) ملايين عبوة ماء زمزم و(20,000) حافظة سعة ٤٠ لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، وعدد (80) عربة ذكية سعة 80 لترا.// انتهى //21:00ت م0160