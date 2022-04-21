الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت الجامعة العربية المفتوحة عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل الدراسي الصيفي أمام الراغبين في التسجيل في برامج البكالوريوس للعام الدراسي الحالي، وذلك في كافة فروعها في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وحائل، والأحساء، مشيرةً إلى أن القبول يستمر حتى 10 / 6 / 2022م .ودعا مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل الراغبين بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي بزيارة موقع الجامعة الإلكتروني https://www.arabou.edu.sa/، مبيناً أنه يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط على موقع الجامعة، بالإضافة إلى التخصصات المتاحة في الجامعة في كلية دراسات إدارة الأعمال؛ والتي تشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ والتي تشمل مسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ التي تضم مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.// انتهى //22:17ت م0176