رفحاء 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقعت جمعية صحتي بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية اتفاقية شراكة أمس مع وحدات الضمان الاجتماعي بمحافظة رفحاء، بحضور رئيس مركز طلعة التمياط الشيخ فيصل التمياط ، ومدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، حيث مثل جمعية صحتي نائب رئيس مجلس الإدارة مطلق بن عامش الشمري ، فيما مثل وحدات الضمان الاجتماعي برفحاء مديره مطلق بن مشلح العنزي.وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في كافة المجالات التي تخدم مستفيدي الضمان بالمحافظة، ودعم الحالات الصحية المحولة من قبل مكاتب الضمان بالمنطقة، ورفع جودة الخدمات للمستفيدين، في إطار الحرص على تفعيل الشراكات المجتمعية البناءة، في تحقيق مستهدفات رؤيه المملكة 2030.// انتهى //22:17ت م0177