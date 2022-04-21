مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسرفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (3000) طن من النفايات والمخلفات خلال 20 يوماً من شهر رمضان ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين بالمسجد الحرام .وأوضحت الرئاسة أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة (9) أطنان ويتم نقلها إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //22:22ت م0178