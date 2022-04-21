موسكو 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسلقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم، في حريق بمعهد البحوث في وزارة الدفاع الروسية، بمدينة تفير شمال غربي العاصمة موسكو.وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية، عن إصابة 27 شخصاً، وفقدان ما لا يقل عن عشرة أشخاص، فيما لم ترد أنباء عن سبب الحريق.يشار إلى أن المعهد ينشط في أبحاث الفضاء، ومنها ما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الموحدة لرابطة الدول المستقلة المؤلفة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.//انتهى//22:24ت م0179