عرعر 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن طرح 6 فرص استثمارية بمدينة عرعر، بعدد من الحدائق والمتنزهات والمماشي والمنشآت البلدية بنظام التأجير المؤقت على تطبيق ” فرص” .وأوضح وكيل الاستثمار بأمانة المنطقة ثامر بن خلف القاران أن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة الأمانة الموسمية، وفي إطار استعداداتها لاستقبال الأعداد من الزوار خلال هذا العام، لافتاً إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة.وتأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد، بما يعزز الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى استمرار دراسة لعدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة المقدمة عبر مكتب خدمة رجال الأعمال بالوكالة، داعياً الراغبين إلى الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"عبر الرابطhttps://furas.momra.gov.sa/ أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة.// انتهى //22:27ت م0180