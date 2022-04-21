الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستشارك وزارة التعليم المجتمع الدولي في الاحتفاءِ "باليوم العالمي للإبداع والابتكار" الذي يصادف الحادي والعشرين من أبريل من كل عام، وذلك من أجل إبراز إبداعات وابتكارات طلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية، وإيضاح أهمية العقول المبتكرة في تنمية المجتمعات وحل القضايا والتحديات التي تواجهها، إضافةً إلى دورها الفعّال في بناء اقتصاد مبني على الابتكارات؛ كونها ثروة حقيقية للنمو الاقتصادي.وتميَّزت الجامعات السعودية بابتكاراتها في مجالات عدة: كالصحة، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة والاستدامة البيئية وغيرها من المجالات، إذ بلغ عدد براءات الاختراع 1871 براءة اختراع المسجلة من 2015م إلى 2021م وبنسبة 81% تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تضم الجامعات السعودية أكثر من 47 مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، وأكثر من 135 مركزاً للتميّز والأبحاث، والتي تسهم في تطوير الأبحاث إلى براءات اختراع، إضافةً إلى إطلاقها للعديد من معارض الابتكار والفعاليات التي بدورها تحفّز الطلاب على التفكير والإبداع، حيث حققت المملكة المركز الأول عربياً في عدد براءات الاختراع المسجلة.وتعمل وزارة التعليم على إطلاق مجموعة من المبادرات لتحويل هذه المنجزات الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، من أجل الارتقاء بالمجتمعات وإحداث تطورات ملموسة لصالح الوطن بابتكارات بحثية تقودها عقول وأيدٍ وطنية.// انتهى //22:43ت م0184