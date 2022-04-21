ضمد 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 إبريل 2022م واستوج محافظ ضمد الدكتور خفير العمري أمس ، فريق الراقي عقب فوزه على فريق العريش في ختام بطولة كرة القدم الرمضانية التي نظمها مكتب رابطة الهواة بالمحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، وذلك على ملعب البلدية .وشارك في البطولة 20 فريقًا من قرى المحافظة وخارجها ، حيث انطلقت البطولة من بداية شهر رمضان المبارك بهدف اكتشاف الموهوبين وتحقيق التنافس الرياضي بين اللاعبين .كما كرم المحافظ اللاعبين المتميزين والداعمين والمنظمين للبطولة .// انتهى //22:47ت م0185