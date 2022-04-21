رياضي / محافظ ضمد يتوج فريق الراقي بالبطولة الرمضانية لكرة القدم
الخميس 1443/9/20 هـ الموافق 2022/04/21 م واس
ضمد 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 إبريل 2022م واس
توج محافظ ضمد الدكتور خفير العمري أمس ، فريق الراقي عقب فوزه على فريق العريش في ختام بطولة كرة القدم الرمضانية التي نظمها مكتب رابطة الهواة بالمحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، وذلك على ملعب البلدية .
وشارك في البطولة 20 فريقًا من قرى المحافظة وخارجها ، حيث انطلقت البطولة من بداية شهر رمضان المبارك بهدف اكتشاف الموهوبين وتحقيق التنافس الرياضي بين اللاعبين .
كما كرم المحافظ اللاعبين المتميزين والداعمين والمنظمين للبطولة .
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22:47ت م
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