الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساحتفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بيوم الابتكار العالمي بمشاركة رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.ألقى معالي الدكتور البنيان كلمة تحدث فيها عن أهمية يوم الابتكار والإبداع العالمي في وقت يشهد العالم تنافسًا معرفيًا متسارعًا، وأكد معاليه أنه لا يمكن تصور مؤسسة علمية بحثية دون أن يكون لها مساهمة فعالة في مجال الابتكار، ودون أن يكون هاجس الابتكار هاجسًا مسيطرًا على فكر الباحثين والهيئة التدريسية فيها، لأن هذا هو المستقبل باختصار ، مشيراً إلى أن عملية الابتكار صعبة وطويلة وتحتاج إلى الكثير من العمل ، ولكن من المهم اتخاذ الخطوة الأولى في أن نفكر ونعمل سوياً من أجل أن نخرج بأفكار إبداعية قابلة للتطبيق ، وأن تصبح واقعًا يخدم المجتمع العربي والإنسانية جمعاء ، مؤكدًا أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة علمية بحثية تسعى إلى تعزيز الجهود في مجال الابتكار، من خلال مختبر الابتكار، الذي استحدث لخدمة الباحثين والخبراء في مجالات العلوم الأمنية كافة .وتضمنت فقرات الحفل عرضاً مرئيا عن المختبر والأنشطة التي قام بها منذ تأسيسه في أغسطس 2021م .وفي الختام شدد الدكتور البنيان على أهمية إشراك طلاب الجامعة بأنشطة وفعاليات المختبر، لفتح آفاق ابتكارية وإبداعية جديدة.// انتهى //22:53ت م0187