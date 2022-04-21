مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسشارك معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل مضيفي ومضيفات هدية في توزيع وجبات إفطار الصائمين بساحات المسجد الحراموجرى ذلك خلال جولة معاليه برفقة عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله الحواس والمدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان ريس وعدد من موظفي الجمعية على نقاط خدمات الجمعية لضيوف الرحمن بساحات المسجد الحرام والنقاط المجاورة للمقر الرئيس للجمعية بمصلى أبوبكر الصديق ومركز توزيع هدايا البرامج التوجيهية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي.من جانبه أوضح معالي رئيس مجلس إدارة هدية المهندس أسامة الزامل أن الجمعية ومنسوبيها فخورون بما قُدم من إنجاز خلال الأيام الفاضلة من شهر رمضان المبارك من خدمات وبرامج تعمل على إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتسهل وتيسر عليهم أثناء أداء مناسك العمرة والصلاة بالحرمين الشريفين وزيارة مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- واصفاً جهود العاملين بالميدان بالجهد المبارك.وشكر معاليه الإدارة التنفيذية للجمعية على رأسها المهندس إحسان الريس ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمضيفين والمضيفات بالميدان على ما قدموه في شهر رمضان المبارك، حيث خدمت الجمعية ما يقارب المليون معتمر ومصلٍ وزائر بالحرمين الشريفين.// انتهى //22:54ت م0189