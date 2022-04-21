الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوفّرت وزارة الصحة عيادات متخصصة لعلاج المصابين بأعراض فيروس كورونا طويلة المدى وذلك في أكثر من 98 مستشفى حول المملكة.ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك يوضح المناطق والمحافظات التي تتواجد فيها هذه العيادات، حيث يُمكن الاستفادة من خدماتها من خلال التواصل مع مركز اتصال الصحة 937 .// انتهى //23:14ت م0197