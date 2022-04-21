عام / "الصحة" توفر عيادات متخصصة لعلاج المصابين بأعراض فيروس كورونا طويلة المدى بالمملكة
الخميس 1443/9/20 هـ الموافق 2022/04/21 م واس
الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واس
وفّرت وزارة الصحة عيادات متخصصة لعلاج المصابين بأعراض فيروس كورونا طويلة المدى وذلك في أكثر من 98 مستشفى حول المملكة.
ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك يوضح المناطق والمحافظات التي تتواجد فيها هذه العيادات، حيث يُمكن الاستفادة من خدماتها من خلال التواصل مع مركز اتصال الصحة 937 .
// انتهى //
23:14ت م
0197