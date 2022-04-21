الدمام 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسنفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة اليوم ، حملة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، أسفرت عن ضبط بسطات عشوائية، ومصادرة طن ونصف من الخضروات والفواكه، منها 868 كيلو جراما مواد فاسدة.وتهدف الحملة إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.// انتهى //23:15ت م0198